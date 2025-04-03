Kyle Walker: Milan benim için doğru kulüptü

Milan'ın devre arası transfer döneminde Manchester City'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Kyle Walker, İtalyan ekibine transferiyle ilgili konuştu.

Walker, "Futbolda karşınıza bazı fırsatlar çıktığında bunları değerlendirmek zorundasınız. Benim için farklı bir ligi, kültürü deneyimlemek ve Milan gibi bir kulüpte oynamak... Bunları geri çevirebileceğinizi sanmıyorum. Milan gibi bir kulüp sizi istediğinizde gitmek istersiniz. Bence dünyada hayır diyemeyeceğiniz kulüpler var ve Milan da bu kulüplerden biri." sözlerini sarf etti.

İngiliz futbolcu, sözlerine, "Manchester City'den ayrılma zamanım gelmişti ve Milan benim için doğru kulüptü. Benim için doğru bir seçim olduğunu düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

Milan ve Manchester City arasında Kyle Walker'ın kiralık transferi için 5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Geleceğiyle ilgili konuşan Walker, "Milan'da kiralık olarak forma giyiyorum. Manchester City'ye geri dönebileceğimi de hesaba katmak zorundayım. Açıkçası iki kulüp sezon sonunda anlaşmak zorunda ve neler olacağını göreceğiz." diye konuştu.

Kyle Walker, Milan'a transferinin ardından İtalyan ekibinde 11 maçta süre buldu.