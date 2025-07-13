Beşiktaş her konuda anlaşma sağladığı Kyle Walker-Peters cephesinde sıcak bir gelişme yaşandı. Hafta sonu İstanbul'a gelmesi beklenen oyuncunun izin istediği öğrenildi.
Siyah beyazlıların 3 yıllık sözleşme imzalayacağı İngiliz sağ bekin hafta sonu İstanbul'da olması bekleniyordu ancak tecrübeli oyuncu gelmedi.2 GÜN İZİN İSTEDİ
TRT Spor'un haberine göre Wayker-Peters, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'dan 2 gün özel izin istedi. Deneyimli futbolcunun pazartesi günü İstanbul'da olması bekleniyor.
Walker-Peters, İstanbul'a geldikten sonra sağlık kontrolünden geçerek kendisini Beşiktaşlı yapacak sözleşmeyi imzalayacak.