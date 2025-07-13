İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2025 Pazar / 18 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,1901
  • EURO
    47,1146
  • ALTIN
    4335.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kyle Walker-Peters transferinde kritik gelişme! Oyuncu izin istedi
Spor

Kyle Walker-Peters transferinde kritik gelişme! Oyuncu izin istedi

Beşiktaş'ın her konuda anlaştığı Kyle Walker-Peters transferinde yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul'a hafta sonu gelmesi beklenen İngiliz sağ bekin 2 gün daha özel izin istediği öğrenildi.

TRT SPOR13 Temmuz 2025 Pazar 18:13 - Güncelleme:
Kyle Walker-Peters transferinde kritik gelişme! Oyuncu izin istedi
ABONE OL

Beşiktaş her konuda anlaşma sağladığı Kyle Walker-Peters cephesinde sıcak bir gelişme yaşandı. Hafta sonu İstanbul'a gelmesi beklenen oyuncunun izin istediği öğrenildi.

Siyah beyazlıların 3 yıllık sözleşme imzalayacağı İngiliz sağ bekin hafta sonu İstanbul'da olması bekleniyordu ancak tecrübeli oyuncu gelmedi.

2 GÜN İZİN İSTEDİ

TRT Spor'un haberine göre Wayker-Peters, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'dan 2 gün özel izin istedi. Deneyimli futbolcunun pazartesi günü İstanbul'da olması bekleniyor.

Walker-Peters, İstanbul'a geldikten sonra sağlık kontrolünden geçerek kendisini Beşiktaşlı yapacak sözleşmeyi imzalayacak.

  • KyleWalkerPeters
  • TransferGelişmeleri
  • BeşiktaşTransfer

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.