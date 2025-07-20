İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2025 Pazar / 25 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,4343
  • EURO
    47,1614
  • ALTIN
    4350.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kyle Walker-Peters'tan transfer itirafı
Spor

Kyle Walker-Peters'tan transfer itirafı

Beşiktaş'ın transferinden vazgeçmesinin ardından Premier Lig ekibi West Ham United'a transfer olan İngiliz futbolcu Kyle Walker-Peters, transfer süreci hakkında konuştu. 28 yaşındaki Kyle Walker-Peters, İngiliz ekibine transfer olmasındaki nedeni açıkladı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ20 Temmuz 2025 Pazar 17:24 - Güncelleme:
Kyle Walker-Peters'tan transfer itirafı
ABONE OL

Beşiktaş'ın transferinden vazgeçmesinin ardından West Ham United'a imza atan Kyle Walker-Peters, transfer sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Transferinin ardından West Ham United'ın resmi hesabına konuşan İngiliz futbolcu, "Çok heyecanlıyım. Uzun zamandır beklediğim bir şey bu. Birkaç yıldır kulüple temasımız ve görüşmelerim olmuştu. Şimdi burada olduğum için çok mutluyum." dedi.

Sözlerine devam eden Peters, "Bu yaz birçok kulüp seninle ilgilendi, neden bizi seçtin?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Teknik direktörümüz Graham Potter ile konuştum. Kararımı vermemde çok büyük etkisi oldu. Onun antrenörlük tarzını seviyorum ve bana en uygun stil olduğunu düşünüyorum. Kulübü gerçek bir aile gibi hissetirmeye çalıştığını söyledi. Bu benim için çok önemli. Buraya çok uygun olduğumu düşünüyorum." yanıtını verdi.

Southampton macerasının ardından West Ham United'la Londra'ya geri dönen 28 yaşındaki futbolcu, "Londra'ya geri döndüğüm için çok heyecanlıyım. Beş buçuk yıldır buradan uzaktaydım. Evime, aileme yakın olmak, onlar maçlarıma daha sık gelebileceği için çok güzel." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.