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Spor

Kyle Walker'a teklif yağmuru

Pep Guardiola'nın geleceği hakkında açıklama yaptığı Kyle Walker için Manchester City'e teklif yağıyor.

Haber Merkezi13 Ocak 2025 Pazartesi 15:49 - Güncelleme:
Kyle Walker'a teklif yağmuru
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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın, takımın tecrübeli ismi Kyle Walker'ın ayrılmak istediğini açıklamasının ardından, İngiliz sağ beke adeta transfer teklifi yağmaya başladı. 34 yaşındaki futbolcunun peşinde halihazırda 5 kulüp var.

MILAN VE INTER YARIŞTA

Telegraph'ın haberine göre İtalyan devi Milan, Walker ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamak için futbolcuya baskı yapıyor. Daily Mail'de ise Milan'ın ezeli rakibi Inter'in başarılı sağ beki kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.

SUUDİLER DE TAKİPTE

İtalyanların dışında Suudi Arabistan'dan da Kyle Walker'a teklifler var ve Al-Nassr, Al-Ittihad ile Al-Alhi de bu yarışta.

CITY'NİN ŞARTI VAR

Manchester Evening News'un haberine göre; tecrübeli futbolcunun ayrılışını planlamayan City'nin cazip bir teklif gelmemesi halinde bu transfere izin vermesi beklenmiyor.

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