İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2024 Cuma / 22 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2514
  • EURO
    35,0289
  • ALTIN
    2408.59
  • BIST100
    10400.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Kylian Mbappe adım adım Real Madrid'e

İspanyol devi Real Madrid, Paris Saint-Germain'den ayrıldığını açıklayan yıldız futbolcu Kylian Mbappe'yi transfer ettiğini duyurmaya hazırlanıyor.

31 Mayıs 2024 Cuma 21:09 - Güncelleme:
Kylian Mbappe adım adım Real Madrid'e
ABONE OL

İspanya devi Real Madrid, Paris Saint-Germain'den ayrıldığını açıklayan Kylian Mbappe için geri sayıma başladı.

Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi finali oynayacak olan Real Madrid, uzun zamandır beklenen transferi duyurmaya hazırlanıyor.

Fransız yıldızın transferinin Pazartesi günü resmileşmesi bekleniyor.

Öte yandan, 25 yaşındaki Mbappe'nin Fransa'nın kadrosunda yer alması nedeniyle, Euro 2024 bitmeden Madrid'de imza töreni yapılmaması bekleniyor.

AYRILIĞI DUYURMUŞTU

Mbappe, 10 Mayıs'ta sosyal ağlarda yayınlanan bir videoda başkent kulübünden ayrıldığını resmen duyurmuştu. Paris'te geçirdiği yedi yıl boyunca tüm takım arkadaşlarına, antrenörlerine ve çalışanlarına teşekkür ettiği videoda kulüp başkanı Nasser al-Khelaïfi'ye yer vermemişti.

306 MAÇA ÇIKTI

Paris Saint-Germain formasıyla 306 resmi maça çıkan Kylian Mbappe bu karşılaşmalarda 255 gol, 108 asistlik skor katkısı sağlarken 6 kez Ligue 1 şampiyonluğu, 3 Fransa Kupası, 2 Fransa Lig Kupası ve 3 Fransa Süper Kupası kazandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.