Kylian Mbappe adım adım Real Madrid'e

İspanya devi Real Madrid, Paris Saint-Germain'den ayrıldığını açıklayan Kylian Mbappe için geri sayıma başladı.

Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi finali oynayacak olan Real Madrid, uzun zamandır beklenen transferi duyurmaya hazırlanıyor.

Fransız yıldızın transferinin Pazartesi günü resmileşmesi bekleniyor.

Öte yandan, 25 yaşındaki Mbappe'nin Fransa'nın kadrosunda yer alması nedeniyle, Euro 2024 bitmeden Madrid'de imza töreni yapılmaması bekleniyor.

AYRILIĞI DUYURMUŞTU

Mbappe, 10 Mayıs'ta sosyal ağlarda yayınlanan bir videoda başkent kulübünden ayrıldığını resmen duyurmuştu. Paris'te geçirdiği yedi yıl boyunca tüm takım arkadaşlarına, antrenörlerine ve çalışanlarına teşekkür ettiği videoda kulüp başkanı Nasser al-Khelaïfi'ye yer vermemişti.

306 MAÇA ÇIKTI

Paris Saint-Germain formasıyla 306 resmi maça çıkan Kylian Mbappe bu karşılaşmalarda 255 gol, 108 asistlik skor katkısı sağlarken 6 kez Ligue 1 şampiyonluğu, 3 Fransa Kupası, 2 Fransa Lig Kupası ve 3 Fransa Süper Kupası kazandı.