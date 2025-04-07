Kylian Mbappe, İspanya'dan LaSexta TV'den Ana Pastor'a kararları, geçmişi ve geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı.

"YÜZÜME BAKIN, ÇOK MUTLUYUM"

"Çocukluğumdan beri Real Madrid'e geleceğimi biliyordum, bunu tüm kalbimle istiyordum. Burada, bu yeni aşamada, yeni bir ülkede olmaktan mutluyum. İspanya'da olmaktan keyif alıyorum. Mutlu olup olmadığımı yüzümden anlayabilirsiniz ve şu anda çok mutluyum."

"PEREZ'E MİNNETTARIM, BENİ BEKLEDİ"

"Real Madrid'e oynayarak her gün bir rüyayı yaşıyorum. Zidane benim idolümdü, onun sayesinde futbola başladım. Bu kulübün diğerlerinde olmayan bir aurası var. Dünyanın en iyisi. Cristiano geldiğinden beri tüm maçları takip ettim, o benim diğer idolümdü. Bir hayalim vardı ve şimdi bu gerçek oldu. Florentino Perez'in bana gösterdiği sabır için büyük minnettarlık duyuyorum. Paris'te kalacağımı söylediğimde benim yanımdaydı. Aileme iyi davrandı."

"ÇOCUKKEN GELEBİLİRDİM, ERTELEDİM"

"Hayalleri olan, yetenekli normal bir çocuktum ama hatalarım da oldu. En önemli şey her zaman futboldu. Doğru olan ve yanlış olan pek çok şey söyleniyor. Para hakkında konuşmakla ilgili bir sorunum yok. Ben sadece burada, bu formayla oynamak, goller atmak ve insanların adımı haykırmasını istedim. En önemli şey mutlu olmak. Real Madrid'e çocukluğumda gelebilirdim ama tanıdık bir ortamda büyümeye ihtiyacım vardı. Bu yüzden gelişmi erteledim. Tek başıma Madrid'e gelemezdim, bu iyi bir karardı"

"BABAMLA FUTBOL, ANNEMLE İNSANİ ŞEYLER..."

"İnsanlar, annem Fayza Lamari hakkında zor bir imaja sahipti. Futbol dünyasında insanlar etraflarında çok fazla kadın olmasını istemezler. Onu iyi göremiyorlar. Bu yanlış, o benim menajerim değil, o benim annem. Benim için sadece en iyisini istiyor, kardeşim için de aynısını yapıyor ama o ünlü değil. Ailemle çok konuşurum. Babamla futbol tutkumuzu paylaşıyoruz. Annemle ise daha insani şeyler hakkında konuşuyorum."

"ZENGİN OLMAK ÖNEMLİ DEĞİL! BEN NORMALİM"

"Savurganlıktan uzağım. Bu eğitimimden geliyor, alçakgönüllü olmalısınız. Mümkün olan en normal hayatı yaşamaya çalışıyorum. Normal bir adam olduğum imajını vermek istiyorum. Yeteneğim vardı ama çok şanslıydım. Şimdi vakfım aracılığıyla çocuklarla ilgilenmek zorundayım. Çok mutluyum. Bu hayatımda yaptığım en önemli şey. Her şeyden bağımsız olarak birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz, vakfımın mesajı bu. Bir mahalleden gelmeniz ya da zengin olmanız önemli değil. Ben dünyayı değiştiremem ama üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum."

"IRKÇILIĞA KARŞI HAYATİ!"

"Irkçılığa karşı mücadele bir hayat meselesi, sadece futbol değil. Bunu durdurmalıyız, harekete geçmeliyiz. Oyuncular birbirlerini eskisinden daha fazla destekliyor ama bu yeterli değil. Bizim için çok zor ama biz ünlüyüz ve birçok insan bizi seviyor. Bizim durumumuzda olmayanlarla da ilgilenmeliyiz. Depresyon geçiren insanları ve takım arkadaşlarımı tanıyorum. İyi oynamıyordum ama mental sağlığımla ilgili bir sorun yüzünden değil. Bunu söylediklerinde hoşuma gitmedi çünkü bu ciddi bir konu. Artık insanlar bu konular hakkında konuşmaktan korkmuyor ve bu iyi bir şey. Ben sportif olarak bir dönem dibe vurdum, zihinsel olarak değil. Bu konuya çok saygı duyuyorum."

"HAYATIMIN EN UZUN 5 DAKİKASI"

"Real Madrid'e imza törenim sırasında tünelde tek başıma beklemek zorunda kaldığım zaman, hayatımın en uzun beş dakikasıydı. 80.000 kişi, bu çılgınlığı bekliyordum. Kulüpten bana tribünlerin dolu olacağını söylediler, bu benim için bir zevkti. İnsanlar Madrid'in benim hayalim olduğunu ve bir tutkuyu paylaştığımızı anlıyor. Zidane da oradaydı ama sürpriz bir şekilde geldi, onu daha sonra gördüm. Tüm oyuncular beni karşıladı, bana mesajlar gönderdiler..."

"ANCELOTTI BABA, ARKADAŞ, PATRON"

"Ancelotti'de her şeyden biraz var. Ne zaman baba, ne zaman arkadaş, ne zaman patron olacağını biliyor. Burada tarih yazdı ve yazmaya devam etmek istiyor"

"VINI'SİZ MADRID DÜŞÜNEMİYORUM"

"Vinicius ile birlikte oynama fikriyle geldim, Madrid'i Vini olmadan düşünemiyorum. Birlikte iyi oynuyoruz, Madrid'e yardım edeceğiz."

"BALLON D'OR YERİNE CL KAZANAYIM"

"Dünyanın en iyi kulübüyle Şampiyonlar Ligi kazanmak en büyük unvanı kazanmak ve burada tarih yazmaktır. Ballon d'Or bireysel bir unvan, onun yerine ben Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı seçiyorum"