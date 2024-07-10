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Spor

Kylian Mbappe: Ben iyi değildim bu yüzden eve dönüyoruz

Fransız futbolcu Kylian Mbappe, EURO 2024'te İspanya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda ettikleri maçın ardından konuştu.

10 Temmuz 2024 Çarşamba 01:08 - Güncelleme:
Kylian Mbappe: Ben iyi değildim bu yüzden eve dönüyoruz
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Fransa'nın kaptanı Kylian Mbappe, EURO2024'te İspanya'ya yenildikleri maçın ardından konuştu.

Mbappe, "Futbolda ya iyisinizdir ya da değilsinizdir. Ben iyi değildim. Eve dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

Turnuvanın kendisi adına başarısızlık olduğunu söyleyen Fransız yıldız, "EURO2024 benim için iyi değildi" ifadelerini kullandı.

Tatile çıkacağını söyleyen Kylian Mbappe, "İyi dinleneceğim ve bana çok iyi gelecek. Sonra yeni bir döneme başlamak için hazırlanacağım. Yapacak çok şey var" sözlerini sarf etti.

Real Madrid'in turnuva öncesi transferini açıkladığı Kylian Mbappe için gelecek hafta imza töreni düzenlemesi bekleniyor.

  • Kylian Mbappe
  • Euro 2024
  • İspanya maçı

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