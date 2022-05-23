Kylian Mbappe: Ben Real Madrid'e 'Hayır' demedim

Uzun süren bir bekleyişin ardından Paris Saint-Germain'de kalacağı açıklanan Kylian Mbappe, basın toplantısında konuştu.

"REAL MADRID'E MESAJIM..."

PSG ile 2025 yılına kadar yeni sözleşme imzalayan genç yıldız, basın toplantısında, "Real Madrid için bir mesajın var mı?" şeklinde gelen soruya, "Evet, onlara teşekkür etmek istiyorum. Real Madrid formasını hiçbir zaman giymememe rağmen, beni kendilerinden biri olarak kabul etiler. Hayal kırıklığına uğramalarını anlıyorum ama umarım ülkemde kalmayı tercih ettiğimi anlarlar. Ben bir Fransızım ve bu şampiyona ile kulübü yukarıya taşımak istiyorum." dedi.

"BİZZAT KONUŞMAK GÖREVİMDİ"

Genç yıldız, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e PSG'de kalma kararının kendisinin ilettiğinin hatırlatılması üzerine, "Florentino Perez, harika biri ve beni mutlu etmek için her şeyi yaptı. Bu yüzden saygılı biri olarak, onunla bizzat konuşmak benim görevimdi." değerlendirmesini yaptı.

Fransız ekibinde devam etme kararının İspanya'da saygısızlık olarak tepki gördüğünü ve bu konu hakkındaki düşünceleri sorulan 23 yaşındaki futbolcu, "Kimseyle anlaşma yapmadım, evet sözleşmenin ana hatlarını konuştuk, sonra ben seçimimi yaptım." ifadelerini kullandı.

"ANAVATANIN ÇAĞRISIYDI"

"Real Madrid'in yaşadığı hayal kırıklığını anlayabiliyorum." sözlerini kullanan Mbappe, "Ama ben Real Madrid'e 'Hayır' demedim. Fransa'ya ve PSG'nin yeni projesine 'Evet' dedim. Burada kalmak anavatanımın ve başkentin bir çağrısıydı. PSG'den bonservissiz ayrılmak için çok erkendi." diye konuştu.

"SADECE FUTBOLCUYUM"

"PSG'de kalmak için sana tam yetki mi verildi?" yöneltilen Kylian Mbappe, "Ben bir futbolcuyum ve bunun ötesine geçmeyeceğim." sözlerini kullandı.