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Spor

Kylian Mbappe: Bunlar sır değil, bilmenize gerek yok

Kylian Mbappe, Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi18 Mart 2025 Salı 01:43 - Güncelleme:
Kylian Mbappe: Bunlar sır değil, bilmenize gerek yok
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Fransa Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, teknik direktör Didier Deschamps ile arasında zaman zaman fikir ayrılıkları yaşandığını kabul etti. Ancak milli takım kaptanı, bu anlaşmazlıkların bir kopuş anlamına gelmediğini vurguladı.

"BEN ROL YAPMAM"

"Eğer gerçekten bir kopuş olsaydı, onun çağrılarına asla yanıt vermezdim. Beni herkes tanır, biriyle aram bozulduğunda iletişimi keserim, rol yapmam." diyen Mbappe, futbol dünyasında zaman zaman fikir ayrılıklarının yaşanmasının normal olduğunu dile getirdi.

"BENİM BİR TERBİYEM VAR"

Buna rağmen Deschamps'a her zaman saygı duyduğunu belirten Fransız yıldız, "Benim bir terbiyem var. Ona her zaman saygı ve minnet duydum. Fransa Milli Takımı'nda beni çalıştıran tek teknik direktör o oldu ve bu saygıyı hiçbir zaman kaybetmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

"BİLMENİZE GEREK YOK"

Mbappe, teknik heyetle yaşanan fikir ayrılıklarının büyük meseleler olmadığını vurgulayarak, "Bunlar sır değil, sadece insanların bilmesine gerek olmayan anlaşmazlıklar." sözleriyle konuyu noktaladı.

NE OLMUŞTU?

2024 yılının kasım ayında, Mbappe'nin milli takım kadrosuna alınmaması dikkat çekti. Deschamps, bu kararı Mbappé ile görüştükten sonra aldığını ve bunun tek seferlik bir karar olduğunu belirtti. Mbappé'nin Real Madrid'deki performansındaki düşüş ve Fransa'daki hayal kırıklığı yaratan Euro 2024 performansı, Fransız taraftarlarla arasının açılmasına neden oldu.

  • Kylian Mbappe
  • Didier Deschamps
  • Fransa Milli Takımı

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