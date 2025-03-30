Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo'yu yakalamıştı! Ardından açıklama geldi

Real Madrid'in yıldız ismi Kylian Mbappe, İspanyol devinde Cristiano Ronaldo'nun ilk sezonunda attığı gol sayısını yakaladı.

Ronaldo, Real Madrid'deki ilk sezonu olan 2009-2010 sezonunda 33 kez fileleri havalandırmıştı. Her fırsatta Ronaldo'yu idol olarak gördüğünü söyleyen Kylian Mbappe, Leganes maçlarında attığı gollerle Ronaldo ile gol sayısını eşitledi.

Leganes maçının ardından Ronaldo ile ilgili konuşan Mbappe, "Cristiano Ronaldo ile sık sık konuşuyoruz ve bana tavsiyede bulunuyor. İlk sezonumda onunla aynı sayıda gol attığım için mutluyum. Ronaldo'nun hepimiz için ne anlama geldiğini biliyoruz ama asıl önemli olan Real Madrid ile kupalar kazanmak." dedi.

Real Madrid'de bu sezon bu sezon 33 gol atan Kylian Mbappe, 4 kez de takım arkadaşlarına asist yaptı.