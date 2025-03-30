İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2025 Pazar / 1 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0671
  • EURO
    41,2679
  • ALTIN
    3768.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo'yu yakalamıştı! Ardından açıklama geldi
Spor

Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo'yu yakalamıştı! Ardından açıklama geldi

Real Madrid'in yıldız ismi Kylian Mbappe, İspanyol devinde Cristiano Ronaldo'nun ilk sezonunda attığı gol sayısını yakaladı. Fransız yıldız ise bu durumun ardından konuya dair açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi30 Mart 2025 Pazar 21:02 - Güncelleme:
Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo'yu yakalamıştı! Ardından açıklama geldi
ABONE OL

Real Madrid'in yıldız ismi Kylian Mbappe, İspanyol devinde Cristiano Ronaldo'nun ilk sezonunda attığı gol sayısını yakaladı.

Ronaldo, Real Madrid'deki ilk sezonu olan 2009-2010 sezonunda 33 kez fileleri havalandırmıştı. Her fırsatta Ronaldo'yu idol olarak gördüğünü söyleyen Kylian Mbappe, Leganes maçlarında attığı gollerle Ronaldo ile gol sayısını eşitledi.

Leganes maçının ardından Ronaldo ile ilgili konuşan Mbappe, "Cristiano Ronaldo ile sık sık konuşuyoruz ve bana tavsiyede bulunuyor. İlk sezonumda onunla aynı sayıda gol attığım için mutluyum. Ronaldo'nun hepimiz için ne anlama geldiğini biliyoruz ama asıl önemli olan Real Madrid ile kupalar kazanmak." dedi.

Real Madrid'de bu sezon bu sezon 33 gol atan Kylian Mbappe, 4 kez de takım arkadaşlarına asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.