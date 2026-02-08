Kylian Mbappe, eski takımına icra yolladı

Kylian Mbappe, eski kulübü Paris Saint-Germain'den 5,9 milyon euro talep etmek üzere kulübe bir icra memuru gönderdi.

PSG'nin bu tutarı ödemesi için önünde sekiz günlük bir süre bulunuyor. Ligue 1 devi, toplam 60,9 milyon euroluk (53 milyon sterlin / 72 milyon dolar) anlaşmanın şu ana kadar 55 milyon euroluk (48 milyon sterlin / 65 milyon dolar) kısmını zaten ödedi.

L'Equipe'e göre Kylian Mbappe, PSG'nin kendisine hâlâ borçlu olduğu 5,9 milyon euroyu talep etmek için kulübün ofisine bir icra memuru gönderdi. Aralık 2025'in sonunda bir yargıç, Paris ekibinin Mbappé'ye toplam 60,9 milyon euro ödemesine hükmetmişti.

Ancak bu tutarın 5,9 milyon euroluk kısmı henüz ödenmedi ve mahkeme tarafından olası bir haciz süreci gündemde. Resmî ödeme talebi cuma günü iletildi ve PSG'ye borcu kapatması için sekiz günlük süre tanındı.

Ödenmeyen meblağın, kullanılmamış izin ücretleri ve faizi kapsadığı belirtiliyor. PSG'nin belirtilen süre içinde ödeme yapmaması hâlinde Mbappe, avukatları aracılığıyla kulübün hesaplarından paranın doğrudan tahsil edilmesini talep edebilecek.