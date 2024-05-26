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Spor

Kylian Mbappe geleceği hakkında konuştu

PSG'den ayrılacağını açıklayan Kylian Mbappe, bir sonraki kulübünü birkaç gün içinde duyuracağını söyledi.

26 Mayıs 2024 Pazar 14:46 - Güncelleme:
Kylian Mbappe geleceği hakkında konuştu
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Paris Saint-Germain'in yıldız ismi Kylian Mbappe, Fransa Kupası'nda Lyon maçının ardından açıklamalarda bulundu.

PSG'den daha önce ayrılacağını açıklayan Mbappe, "PSG'ye kupa ile veda etmekten daha iyi bir şey olamazdı. Başım dik bir şekilde ayrılıyorum." diye konuştu.

Real Madrid ile uzun zamandır adı geçen Fransız yıldız, sıradaki kulübünü de birkaç gün içinde açıklayacağını söyledi. Mbappe, "Bir sonraki kulübümü zamanında açıklayacağım, sadece birkaç gün kaldı. Avrupa Şampiyonası'ndan önce olur mu, bilmiyorum. Hala birkaç adım var." dedi.

PSG'de geride kalan sezonda 47 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 44 gol attı ve 10 asist yaptı.

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