Real Madrid'in süperstarı Kylian Mbappe, yaşadığı hastalık nedeniyle zor zamanlar geçirdi ve nihayet Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk kez sahne aldı.

Mbappe, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki ilk maçına salı günü çıktı. Real Madrid'in Juventus'u 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği karşılaşmada oyuna sonradan dahil oldu. Fransız yıldız, Al-Hilal ile oynanan açılış maçı öncesi hastaneye kaldırılmasına neden olan bir rahatsızlık nedeniyle bir süredir formasından uzaktı.

Mbappe, geçirdiği mide enfeksiyonu nedeniyle 5 kilo kaybetmişti. Ancak artık yeniden sahalara döndü ve Juventus karşısında 22 dakika süre aldı. Bu geri dönüş, Real Madrid'in Amerika'daki şampiyonluk hedefi doğrultusunda Xabi Alonso'nun ekibi için önemli bir moral olacak. Takım, turnuva sonrası yeni La Liga sezonuna Osasuna maçıyla başlayacak.

Mbappe, maçın ardından Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı: "Çeyrek final, geliyoruz! Zor bir dönemin ardından takıma döndüğüm için çok mutluyum. Tüm destekleri için Miami'deki taraftarlara teşekkür ederim, kendimi çok sevildiğimi hissettim. New York'ta görüşürüz. Hala Madrid!"