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Spor

Kylian Mbappe için dudak uçuklatan teklif!

Paris Saint Germain'de gözden çıkarılan Fransız yıldız Kylian Mbappe için Suudi Arabistan ekibi Al Hilal rekor bir teklifte bulundu.

24 Temmuz 2023 Pazartesi 21:07 - Güncelleme:
Kylian Mbappe için dudak uçuklatan teklif!
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Fabrizio Romano'nun haberine göre; Al Hilal yöneticileri Kylian Mbappe için Paris Saint Germain'e 300 milyon euro önerdi. Haberde Fransız ekibin yöneticilerinin bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

700 MİLYON EURO MAAŞ

Öte yandan CBS'ten James Benge'nin haberine göre; Al Hilal, PSG'ye sunduğu 300 milyon euro'luk teklifin yanı sıra Kylian Mbappe'ye yıllık 700 milyon euro maaş kazanacağı bir teklifte bulundu.

1 YILLIK SÖZLEŞME

Haberde ayrıca Mbappe'ye sunulan teklifin 1 yıllık olacağı ve Mbappe'nin gelecek yaz Real Madrid'e gitme isteğine olanak sağlayan bir sözleşme sunulacağı öne sürüldü.

PSG YOLLARI AYIRMA KARARI ALDI

Kylian Mbappe'nin Real Madrid ile şimdiden anlaştığını düşünen PSG yönetimi, bu yüzden de yıldız oyuncuyla yolları ayırma kararı aldı.

KARİYER İSTATİSTİKLERİ

24 yaşındaki Kylian Mbappe, kariyeri boyunca çıktığı 324 resmi maçta 244 gol 116 asist kaydetti.

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