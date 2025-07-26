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Spor

Kylian Mbappe isyan etti

İspanya La Liga devi Real Madrid'de forma giyen yıldız oyuncu Kylian Mbappe, hakkında çıkan haberler hakkında paylaşım yaptı.

Haber Merkezi26 Temmuz 2025 Cumartesi 09:45 - Güncelleme:
Kylian Mbappe isyan etti
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Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, hakkında çıkan haberler hakkında sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Fransız yayın kuruluşu Le Canard Enchaine, Mbappe'nin geçen yıl Paris Olimpiyatları açılış töreninde maskeli meşale taşıyıcısı olmayı, üç kez Olimpiyat kano şampiyonu Tony Estanguet'nin isteği üzerine reddettiğini iddia etti.

Haberde, 26 yaşındaki oyuncunun, Olimpiyat meşalesini taşıyan son kişi olmak istediği için teklifi reddettiği ve bu rolün eski 200 metre koşucusu Marie-José Pérec ve üç kez Olimpiyat judo şampiyonu Teddy Riner'e verildiği belirtiliyor. Real Madrid yıldızı ise buna yanıt olarak sosyal medyada bu haberi alaycı bir şekilde yalanladı.

Yapılan haberlere isyan eden Mbappe, X'te şöyle yazdı: "LOL. Sanırım Fransız basketbol takımının lideri olmak istediğimi de söylemeyi unuttun... Dünyanın öbür ucunda tatildeydim. Olimpiyatlarla hiçbir geçmişim olmadığı için son meşale taşıyıcısı olmamın bir anlamı yok."

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