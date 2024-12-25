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Spor

Kylian Mbappe: Kimse pişman olmayacak

Sezon başında hayali olan Real Madrid'e imza atan Fransız yıldız Kylian Mbappe, son günlerde tartışılan performansı için 'Kimse Real Madrid'e imza attığım için pişman olmayacak.' ifadelerini kullandı.

25 Aralık 2024 Çarşamba 21:48 - Güncelleme:
Kylian Mbappe: Kimse pişman olmayacak
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Real Madrid'deki ilk senesinde hayal kırıklığı yaratan Kylian Mbappe, kendine güveniyor.

Marca'da yer alan habere göre; Fransız futbolcu, Real Madrid'e imza attığı için hiç kimsenin pişman olmayacağını söyledi.

Kylian Mbappe yaptığı açıklamada, "Kimse Real Madrid'e imza attığım için pişman olmayacak. Çok daha fazlasını yapacağım." dedi.

Açıklamarına devam eden Mbappe, "Ayaklarımda daha fazlasının olduğunu biliyorum. Son birkaç maçta daha iyi oynuyorum. Bilbao maçı benim için iyi oldu, dibe vurdum, bir penaltı kaçırdım. Ama bu forma için elimden geleni yapmam gerektiğini anladım." ifadelerini kullandı.

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