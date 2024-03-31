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Spor

Kylian Mbappe: Marsilya maçı bizim için çok önemli

Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, ligde oynanacak Marsilya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

31 Mart 2024 Pazar 18:34 - Güncelleme:
Kylian Mbappe: Marsilya maçı bizim için çok önemli
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PSG'de forma giyen Fransız yıldız Kylian Mbappe, Marsilya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Mbappe, gelecek aylarda takımın başrol ismi olmak istediğini dile getirerek, "Önümüzdeki aylarda başrol olmak istiyorum. Kulüpte çok ilham verici şeyler oluyor. Marsilya maçı bizim için, taraftarlar için, soyunma odası için de çok önemli. Bu önemli bir bölümün başlangıcı, sezonumuzu belirleyen bir ay" dedi.

Marsilya'ya karşı oynadığı 14 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik alarak kaybetmediğini hatırlatan Mbappe, "Bu istatistiğim fena değil. Evimde, Velodrome'da veya tarafsız sahada kaybetmedim." ifadelerini kullandı.

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