Kylian Mbappe, PSG'yi çeyrek finale taşıdı!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci karşılaşmasında Paris Saint-Germain konuk olduğu Real Sociedad'ı 2-0'ın rövanşında 2-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 15 ve 56. dakikalarda Kylian Mbappe, Real Sociedad'ın golünü 89. dakikada Mikel Merino kaydetti.

Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enriquek kariyetinde Real Sociedad deplasmanında 5. maç sonrasında ilk galibiyetini aldı.

Paris Saint-Germain'in çeyrek finaldeki rakibi önümüzdeki günlerde yapılacak kura çekimiyle belli olacak.