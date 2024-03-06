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Spor

Kylian Mbappe, PSG'yi çeyrek finale taşıdı!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Paris Saint-Germain, misafir olduğu Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etti. İlk maçı da 2-0 kazanan Fransa temsilcisi, çeyrek finale yükseldi.

6 Mart 2024 Çarşamba 01:16 - Güncelleme:
Kylian Mbappe, PSG'yi çeyrek finale taşıdı!
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci karşılaşmasında Paris Saint-Germain konuk olduğu Real Sociedad'ı 2-0'ın rövanşında 2-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 15 ve 56. dakikalarda Kylian Mbappe, Real Sociedad'ın golünü 89. dakikada Mikel Merino kaydetti.

Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enriquek kariyetinde Real Sociedad deplasmanında 5. maç sonrasında ilk galibiyetini aldı.

Paris Saint-Germain'in çeyrek finaldeki rakibi önümüzdeki günlerde yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

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