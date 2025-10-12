İSTANBUL 18°C / 12°C
Spor

Kylian Mbappe: Ronaldo her zaman benim için bir numara

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, çocukluk idolünün Cristiano Ronaldo olduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ12 Ekim 2025 Pazar 17:41 - Güncelleme:
Kylian Mbappe: Ronaldo her zaman benim için bir numara
Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, Movistar'a verdiği röportajda Cristiano Ronaldo'ya olan hayranlığını bir kez daha dile getirdi.

Mbappe, Ronaldo'nun kariyeri boyunca kendisine ilham verdiğini ve hala ondan tavsiyeler aldığını belirtti.

"Ronaldo her zaman benim için bir rol modeldi, bir örnekti. Şanslıyım çünkü konuşuyoruz, bana tavsiyeler veriyor ve bana yardımcı oluyor," diyen Fransız yıldız, Cristiano Ronaldo'yu 'bir numara' olarak tanımladı.

Mbappe ayrıca, "Cristiano bir numara, Real Madrid için bir ölçüt. İnsanlar hala ondan bahsediyor, onu hatırlıyor," ifadelerini kullandı.

Mbappe'nin bu sözleri, Real Madrid'de yeni bir döneme imza atarken efsanevi oyuncuya olan saygısını ve bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

