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Spor

Kylian Mbappe, Shevchenko ve Ibrahimovic'i yakaladı

Fransız yıldız Kylian Mbappe, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Barcelona'ya attığı 2 golle birlikte, turnuvada 48'er golü bulunan Andriy Shevchenko ve Zlatan Ibrahimovic ile gol sayılarını eşitledi.

IHA17 Nisan 2024 Çarşamba 12:49 - Güncelleme:
Kylian Mbappe, Shevchenko ve Ibrahimovic'i yakaladı
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Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 3-2 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında konuk olduğu Barcelona'yı 4-1'lik skorla mağlup ederek, yarı finale adını yazdırdı. Mücadelede 2 kez gol sevinci yaşayan 25 yaşındaki futbolcu Kylian Mbappe, turnuvada toplamda 48 gole ulaştı. Fransız yıldız, Şampiyonlar Ligi tarihinde Ukraynalı eski futbolcu Andriy Shevchenko ve İsveçli eski futbolcu Zlatan Ibrahimovic'le gol sayılarını da eşitledi.

MBAPPE, DEVLER LİGİ'NDE ZİRVEDE

25 yaşındaki futbolcu, dün akşam bulduğu gollerle birlikte bu sezon Devler Ligi'nde gol sayısını 8'e yükselterek, gol krallığı yarışında zirveye yükseldi. Mbappe, Paris Saint-Germain'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı 10 müsabakanın tamamına 11'de başlarken, hepsinde 90 dakika sahada kaldı. Fransız yıldızı, 7 kez gol sevinci yaşayan İngiliz forvet Harry Kane takip ederken, 6'şar golü bulunan Antoine Griezmann ve Erling Haaland da listenin devamında yer aldı.

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