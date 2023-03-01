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Spor

Kylian Mbappe: Türkiye için elimden geleni yapacağım

TFF'nin düzenlediği 'Omuz Omuza' yardım kampanyasına, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Kylian Mbappe telefonla bağlanarak desteğini iletti.

1 Mart 2023 Çarşamba 21:31 - Güncelleme:
Kylian Mbappe: Türkiye için elimden geleni yapacağım
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TFF'nin düzenlediği Omuz Omuza yardım kampanyasına PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe de katildi.

Programa telefonla bağlanan Kylian Mbappe, "Ben Fransızca konuşmayı tercih ettim. Bu yaşananlar büyük bir trajedi. Hayal gücümüzün yetmeyeceği kadar büyük bir olaydı. Türkiye'nin neler çektiğini tahmin edemiyorum. Bu projenin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum." dedi.

Türkiye için elinden geleni yapacağını dile getiren yıldız futbolcu, "Çocukların hayalleri benim için çok önemlidir. Elimde olan tüm imkanları onlara yardımcı olabilmek için kullanacağım. Türkiye için her şey çok daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

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