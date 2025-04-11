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Spor

Kylian Mbappe ve PSG, mahkemelik oldu

Kylian Mbappe, ödenmemiş maaş ve primleri nedeniyle eski takımı PSG'ye yasal süreç başlattı. Bu kapsamda mahkeme, Paris ekibinin banka hesaplarından 55 milyon avroya el konulmasına hükmetti.

Haber Merkezi11 Nisan 2025 Cuma 08:58 - Güncelleme:
Kylian Mbappe ve PSG, mahkemelik oldu
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Kylian Mbappe ile PSG arasındaki ayrılık sonrası sular durulmuyor. Fransız yıldız, ödenmemiş maaş, imza ve etik bonusları nedeniyle eski kulübüne dava açtı. Paris mahkemesi, Mbappe'nin hukuk ekibinin talebi doğrultusunda PSG'nin banka hesaplarından 55 milyon avroya el konulmasına karar verdi. Ayrıca oyuncu, şahsına yönelik iddialar sebebiyle iftira davası da açtı.

Dava, profesyonel oyuncular sendikasının desteğiyle işçi tahkimine taşınacak. Mbappe'nin avukatları, 2023 yazında kadro dışı bırakılmasını "ahlaki taciz" olarak nitelendiriyor. Fransız Futbol Federasyonu ve UEFA da sürece dahil edilebilir.

PSG ise bu iddiaların, Ağustos 2023'te varıldığı öne sürülen sözlü anlaşmayla geçersiz olduğunu savunuyor.

  • Kylian Mbappe
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