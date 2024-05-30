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Spor

Kylian Mbappe: Yeni takımıma katılmak için sabırsızlanıyorum

Paris Saint-Germain'den ayrılan ve Real Madrid'e imza atması beklenen Kylian Mbappe geleceği hakkında konuştu.

30 Mayıs 2024 Perşembe 15:10 - Güncelleme:
Kylian Mbappe: Yeni takımıma katılmak için sabırsızlanıyorum
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Paris Saint-Germain'den ayrılan Kylian Mbappe, geleceği ve yeni kulübü için konuştu.

Yeni takımının birkaç gün içinde açıklanacağını söyleyen Fransız yıldız, "Mutlu olmak istiyorum, hayatımda ilk kez ülkemden ayrılıyorum ve çok heyecanlıyım. İnanılmaz bir deneyim olacak. Yeni takımıma katılmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Mbappe, "Kupalar kazanmak, yeni takım arkadaşlarımla birlikte olmak istiyorum. Ailemin mutlu olmasını ve benimle birlikte kariyerimin tadını çıkarmasını istiyorum" sözlerini sarf etti.

25 yaşındaki yıldız futbolcunun yeni takımının Real Madrid olması bekleniyor.

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