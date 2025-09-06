Kylian Mbappe yoğun maç programından şikayetçi

Real Madrid'in yıldızı Mbappe, oyuncuların 60 maçlık sezon temposunu kaldıramayacağını belirterek daha fazla dinlenme talep etti.

Real Madrid'in süperstarı Kylian Mbappe, futbol takviminin giderek yoğunlaşmasıyla birlikte oyuncuların üzerindeki yükün arttığını vurguladı. Fransız yıldız, "60 maçlık bir sezon oynamaya hazır mıyız bilmiyorum" sözleriyle dikkat çekti.

Son yıllarda uluslararası turnuvalar ve kulüp organizasyonlarının artmasıyla birlikte futbolcular, tarihte hiç olmadığı kadar fazla maç oynamak zorunda kalıyor.

Son on yılda İspanya Süper Kupası, UEFA Uluslar Ligi ve genişletilmiş formatlı Şampiyonlar Ligi'nin takvime eklenmesiyle maç sayısı artarken, 2026 Dünya Kupası'nda da takım sayısı yüzde 50 oranında artacak. 2030'daki turnuva ise iki katına çıkacak. Mbappe, bu durumun oyuncuların fiziksel sınırlarını zorladığını belirtti.

Yeni sezona hızlı başlayan Mbappe, Real Madrid formasıyla üç maçta iki gol attı. Marca'ya yaptığı açıklamada, "Yeni bir sezona başlayabildiğim için çok mutluyum. Buraya büyük bir hevesle geldim. Harika şeyler yapmak için gereken her şey var. Ancak sezon sonunu düşünmek yerine adım adım ilerlemeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.