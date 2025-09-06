İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2025 Cumartesi / 14 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,291
  • EURO
    48,434
  • ALTIN
    4756.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kylian Mbappe yoğun maç programından şikayetçi
Spor

Kylian Mbappe yoğun maç programından şikayetçi

Real Madrid'de forma giyen Fransız yıldız Kylian Mbappe, futbol takviminin giderek yoğunlaşmasını gerekçe göstererek daha fazla dinlemeleri gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi6 Eylül 2025 Cumartesi 08:50 - Güncelleme:
Kylian Mbappe yoğun maç programından şikayetçi
ABONE OL

Real Madrid'in yıldızı Mbappe, oyuncuların 60 maçlık sezon temposunu kaldıramayacağını belirterek daha fazla dinlenme talep etti.

Real Madrid'in süperstarı Kylian Mbappe, futbol takviminin giderek yoğunlaşmasıyla birlikte oyuncuların üzerindeki yükün arttığını vurguladı. Fransız yıldız, "60 maçlık bir sezon oynamaya hazır mıyız bilmiyorum" sözleriyle dikkat çekti.

Son yıllarda uluslararası turnuvalar ve kulüp organizasyonlarının artmasıyla birlikte futbolcular, tarihte hiç olmadığı kadar fazla maç oynamak zorunda kalıyor.

Son on yılda İspanya Süper Kupası, UEFA Uluslar Ligi ve genişletilmiş formatlı Şampiyonlar Ligi'nin takvime eklenmesiyle maç sayısı artarken, 2026 Dünya Kupası'nda da takım sayısı yüzde 50 oranında artacak. 2030'daki turnuva ise iki katına çıkacak. Mbappe, bu durumun oyuncuların fiziksel sınırlarını zorladığını belirtti.

Yeni sezona hızlı başlayan Mbappe, Real Madrid formasıyla üç maçta iki gol attı. Marca'ya yaptığı açıklamada, "Yeni bir sezona başlayabildiğim için çok mutluyum. Buraya büyük bir hevesle geldim. Harika şeyler yapmak için gereken her şey var. Ancak sezon sonunu düşünmek yerine adım adım ilerlemeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Durakta dehşet! Otobüs şoförünü camdan bıçakladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.