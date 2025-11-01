İSTANBUL 21°C / 13°C
Spor

Kylian Mbappe'den Arda Güler sözleri! ''Onunla birlikte oynamaktan mutluyum''

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, milli futbolcu Arda Güler hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Mbappe, Arda'yla birlikte oynamaktan keyif aldığını söyleyerek, 'Bizim için çok önemli birisi' dedi.

HABER MERKEZİ1 Kasım 2025 Cumartesi 09:59 - Güncelleme:
Kylian Mbappe'den Arda Güler sözleri! ''Onunla birlikte oynamaktan mutluyum''
Real Madrid'in yıldız ismi Kylian Mbappe, milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili konuştu.

Marca'ya konuşan Mbappe, bu sezon iyi bir uyum yakaladığı Arda Güler'le oynamaktan mutlu olduğunu söyledi.

Fransız yıldız, "Arda Güler beni şaşırtmadı. Çok genç ve çok yetenekli bir oyuncu. Henüz çok genç ama takıma yardımcı olmaya hazır. Yaşına göre sezona etkileyici bir başlangıç yaptı. Bernabeu'da taraftarların sevdiği sihirli bir dokunuşu var. Umarım böyle devam eder. Bizim için çok önemli olabilir. Onunla birlikte oynamaktan mutluyum." sözlerini sarf etti.

İKİ YILDIZIN PERFORMANSI

Real Madrid'de bu sezon 13 maçta süre bulan Kylian Mbappe, 16 gol attı ve 2 asist yaptı.

İspanyol devinde Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle ilk 11'in önemli isimlerinden biri haline gelen Arda Güler, çıktığı 13 maçta 3 gol, 5 asistlik bir performans ortaya koydu.

