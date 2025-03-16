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  • Kylian Mbappe'den Arda Güler'e büyük tepki! O anlar İspanya'da gündem oldu
Spor

Kylian Mbappe'den Arda Güler'e büyük tepki! O anlar İspanya'da gündem oldu

Real Madrid'in deplasmanda Villarreal'e konuk olduğu maçta milli futbolcu Arda Güler maça sonradan dahil oldu. Maçın 87. dakikasında oyuna dahil olan Arda Güler'in yararlanamadığı pozisyon sonrası Kylian Mbappe, tepki gösterdi. O anlar İspanya'da gündem oldu. İşte detaylar...

HABER MEREZİ16 Mart 2025 Pazar 10:40 - Güncelleme:
Kylian Mbappe'den Arda Güler'e büyük tepki! O anlar İspanya'da gündem oldu
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Real Madrid, LaLiga'da Villarreal'i deplasmanda Kylian Mbappe'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Müsabakanın 87. dakikasında Arda Güler'in yararlanamadığı bir pozisyon sonrası Kylian Mbappe, milli futbolcuya büyük tepki gösterdi.

Sol kanattan ceza sahası içine giren Vinicius'un içeri çevirdiği topu Arda Güler kontrol etti. Dar açıda topla buluşan milli futbolcu, müsait durumdaki Mbappe'ye pas vermek yerine şut tercihinde bulundu.

Arda Güler'in şutu farklı şekilde dışarı giderken Kylian Mbappe'nin genç futbolcuya tepki gösterdiği anlar yayına yansıdı.

Mbappe'nin Arda Güler'e el kol hareketleriyle söylendiği anlar İspanyol basınında da geniş yankı buldu.

Genel olarak sakin bir futbolcu olduğu aktarılan Mbappe'nin dahi bu pozisyonda sinirlerine hakim olamadığı vurgulandı.

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