Kylian Mbappe'den Ballon d'Or açıklaması: Ben Dembele'yi seçerim

Real Madrid ve Fransa Milli Takımı'nın yıldız golcüsü Kylian Mbappe, Almanya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında RMC Sport'a konuştu. Ballon d'Or yarışına dair soruları yanıtlayan Mbappe, favorisini net bir şekilde açıkladı: Ousmane Dembele.

Gazetecilerin İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal mı yoksa vatandaşı Ousmane Dembele mi sorusuna Mbappe şu sözlerle karşılık verdi:

"Dembele'ye oy verir miyim? Evet. Bunu açıklamam gerekiyor mu gerçekten? Yamal ve Dembele arasında seçim yapıyoruz, ben Dembele'yi seçerim. Bu çok açık."

Ancak Mbappe, yarışın henüz tamamlanmadığını da vurguladı:

"Her şey çok hızlı değişiyor, son kazananlar bunu gösterdi. Ödülü alacak oyuncular sezon başında pek konuşulmuyordu bile. Eylül ayı geldi mi? Hayır. O zamana kadar çok şey olacak. Ama bugün konumuz Dembele ve Yamal, bu yüzden cevabımı bu şekilde verdim."