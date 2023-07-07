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Spor

Kylian Mbappe'den geleceği hakkında açıklama

PSG'de forma giyen 24 yaşındaki başarılı futbolcu Kylian Mbappe, İspanya devi Real Madrid'e transfer olacağı şeklinde çıkan haberlere cevap verdi.

7 Temmuz 2023 Cuma 18:55 - Güncelleme:
Kylian Mbappe'den geleceği hakkında açıklama
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Paris Saint-Germain'in yıldız ismi Kylian Mbappe, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"GELECEK YIL NEREDE OYNAYACAĞIM?"

Kamerun'a bir ziyaret gerçekleştiren Fransız yıldız, burada yaptığı açıklamada, "Gelecek yıl nerede oynayacağım? Şu anda Kamerun'dayım ve en önemli şey de bu. Tatilimin tadını çıkarmak istiyorum" dedi.

Geçen sezon olduğu gibi adı yeniden Real Madrid ile anılan 24 yaşındaki futbolcunun PSG ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Mbappe'nin sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alıyor ancak yıldız futbolcu bu opsiyonu kullanmayacağını açıkladı.

"BEDAVA BIRAKAMAYIZ"

Öte yandan Fransız ekibinin başkanı Nasser Al-Khelaifi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Mbappe'yi bedava bırakmayacaklarını söylemişti. Al-Khelaifi, "Dünyanın en iyi oyuncusunu bedava kaybetmek istemiyoruz. Bunu yapamayız" sözlerini kullanmıştı.

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