10 Eylül 2025 Çarşamba / 18 RebiülEvvel 1447
  Kylian Mbappe'den itiraf gibi açıklama
Spor

Kylian Mbappe'den itiraf gibi açıklama

Kylian Mbappe, L'equipe'e verdiği özel röportajda futbolun dünyası hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

HABER MERKEZİ10 Eylül 2025 Çarşamba 12:28
Kylian Mbappe'den itiraf gibi açıklama
Real Madrid ve Fransa Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, L'Equipe Magazine'e verdiği uzun ve içten röportajda hem kariyerine hem de futbol dünyasına dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

26 yaşındaki süperstar, göz önünde olmanın getirdiği baskıdan, PSG ile yaşadığı krizden ve futbolun perde arkasında yaşanan zorluklardan samimi bir şekilde söz etti.

"FUTBOL OLDUĞU GİBİ... AMA HAYAT HARİKA"

Mbappe, futbola olan tutkusunun onu bugüne taşıdığını ancak futbol dünyasının iç yüzünün çoğu zaman yıpratıcı olduğunu vurguladı:

"Futbol dünyası değişmez. Ben bu dünyanın ne olduğunu kabullenmiş durumdayım. Ama hayat, futbol değil. Hayat gerçekten harika. Dürüst olmak gerekirse bu tutkum olmasaydı, futbol beni çoktan tiksindirmiş olurdu."

"UMARIM ÇOCUKLARIM FUTBOLDAN NEFRET EDER"

Röportajda, gelecekteki çocuklarının futbolla ilgilenip ilgilenmeyeceği sorulduğunda ise Mbappe'nin verdiği yanıt oldukça netti:

"Umarım futboldan nefret ederler (gülüyor). Elbette top onlardan uzak olmayacak ama ben çocuklarıma bu dünyanın içine girmelerini asla tavsiye etmem."

PSG İLE KRİZ DEVAM EDİYOR

Yıldız oyuncu, geçen yıl PSG ile yaşadığı ayrılık sürecine ve hala devam eden hukuki mücadeleye de değindi. 2024'te yaşanan maaş ve prim anlaşmazlığı nedeniyle kulüpten yaklaşık 55 milyon euro alacağı olduğunu söyleyen Mbappe, harcama baskısının da psikolojik bir yük getirdiğini ifade etti:

"Ne kadar çok paran olursa, o kadar çok problemin olur. Bazı insanlar senin çocukluğundaki halini görmek istiyor ama artık aynı kişi değilsin."

"AYNI YOLDA YÜRÜYEMEYEBİLİRİZ"

Mbappe, zamanla bazı ilişkilerin değiştiğini de kabul ediyor:

"Eğer seninle birlikte büyüyenler bu yolculuğu sürdürebiliyorsa bu harika. Ama bazen bu mümkün olmuyor. Bu bağın koptuğu anlamına gelmez ama o ilişki artık işlemiyordur."

SAHADA MBAPPE YİNE MBAPPE

Tüm bu samimi açıklamaların yanında, sahadaki performansı da formunun iyi olduğunu gösteriyor. Fransa formasıyla Ukrayna ve İzlanda maçlarında bir gol ve bir asistle etkili olan Mbappe, Real Madrid'de de sezona fırtına gibi girdi: 3 maçta 4 gol.

Yani saha içinde işler yolunda. Ancak Mbappe, saha dışında çok daha fazla düşünmeye ve sorgulamaya başlayan bir lider profili çiziyor.

Oyunun sadece oyundan ibaret olmadığını bilen, buna rağmen hala tutkuyla sahaya çıkan bir yıldız...

