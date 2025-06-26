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Spor

Kylian Mbappe'den PSG'ye dava

Real Madrid forması giyen Fransız yıldız Kylian Mbappe eski takımı PSG'ye 'psikolojik taciz' ve 'imzaya zorlama' suçlamalarıyla yaptığı şikayet sonrası adli soruşturma başlattı.

HABER MERKEZİ26 Haziran 2025 Perşembe 15:28 - Güncelleme:
Kylian Mbappe'den PSG'ye dava
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Real Madrid'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin eski kulübü Paris Saint-Germain'e karşı açtığı davada yargı süreci başladı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris Savcılığı, Mbappe'nin "psikolojik taciz" ve "imzaya zorlama" suçlamalarıyla yaptığı şikayet sonrası adli soruşturma başlattı.

Yıldız futbolcu, 16 Mayıs 2024'te Paris'te yaptığı başvuruda, yaz transfer döneminde PSG tarafından "loft" olarak adlandırılan özel bir antrenman grubuna gönderilmesini taciz olarak nitelendirmişti.

Bu uygulama, sözleşme uzatmayan veya satış listesine konulan futbolcuların takımdan izole edilmesi anlamına geliyor ve son dönemde Fransız futbolunda sıkça tartışma konusu olmuş durumda.

  • Kylian Mbappe
  • dava

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