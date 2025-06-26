Kylian Mbappe'den PSG'ye dava

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin eski kulübü Paris Saint-Germain'e karşı açtığı davada yargı süreci başladı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris Savcılığı, Mbappe'nin "psikolojik taciz" ve "imzaya zorlama" suçlamalarıyla yaptığı şikayet sonrası adli soruşturma başlattı.

Yıldız futbolcu, 16 Mayıs 2024'te Paris'te yaptığı başvuruda, yaz transfer döneminde PSG tarafından "loft" olarak adlandırılan özel bir antrenman grubuna gönderilmesini taciz olarak nitelendirmişti.

Bu uygulama, sözleşme uzatmayan veya satış listesine konulan futbolcuların takımdan izole edilmesi anlamına geliyor ve son dönemde Fransız futbolunda sıkça tartışma konusu olmuş durumda.