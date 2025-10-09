İSTANBUL 17°C / 13°C
Spor

Kylian Mbappe'den Real Madrid itirafı

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Madrid'teki hayatına dairdikkat çeken açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ9 Ekim 2025 Perşembe 16:51
Kylian Mbappe'den Real Madrid itirafı
2024 yazında PSG'den Real Madrid'e transfer olan Kylian Mbappe, yeni hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fransız yıldız, Madrid'de kendisini daha huzurlu hissettiğini vurguladı.

"MADRID'DE BİRAZ DAHA SAKİNLEŞTİM"

25 yaşındaki forvet, kariyerinin inişli çıkışlı dönemleri olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

"Hiçbir kariyer düz bir çizgide ilerlemez. Zor dönemlerden geçtiğiniz yıllar da olur. Ama hayatta ben Madrid'e iyi uyum sağladım. Hatta biraz daha sakinleştim."

"FRANSA'YA GÖNDERME DEĞİL"

Mbappe, sözlerinin Paris'e yönelik bir eleştiri olmadığını özellikle belirtti:

"Bu Fransa'ya bir gönderme değil ama Madrid'de kendimi daha huzurlu hissediyorum. Hayat Paris'ten daha farklı, daha ölçülü."

