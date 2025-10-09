Kylian Mbappe'den Real Madrid itirafı

2024 yazında PSG'den Real Madrid'e transfer olan Kylian Mbappe, yeni hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fransız yıldız, Madrid'de kendisini daha huzurlu hissettiğini vurguladı.

"MADRID'DE BİRAZ DAHA SAKİNLEŞTİM"

25 yaşındaki forvet, kariyerinin inişli çıkışlı dönemleri olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

"Hiçbir kariyer düz bir çizgide ilerlemez. Zor dönemlerden geçtiğiniz yıllar da olur. Ama hayatta ben Madrid'e iyi uyum sağladım. Hatta biraz daha sakinleştim."

"FRANSA'YA GÖNDERME DEĞİL"

Mbappe, sözlerinin Paris'e yönelik bir eleştiri olmadığını özellikle belirtti:

"Bu Fransa'ya bir gönderme değil ama Madrid'de kendimi daha huzurlu hissediyorum. Hayat Paris'ten daha farklı, daha ölçülü."