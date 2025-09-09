Kylian Mbappe'den sürpriz tahmin: Premier Lig'de şampiyon olurlar

Arsenal son üç sezonda üst üste ikinci sırada bitirerek iki kez Manchester City'ye, bir kez de Liverpool'a şampiyonluğu kaptırdı. Bu sezon artık ipi göğüslemekte kararlı olan Mikel Arteta'nın ekibi ilgili de Kylian Mbappe bir tahmin de bulundu. Fransız oyuncu Premier Lig için şampiyon adayını açıkladı.

MBAPPE FAVORİSİNİ AÇIKLADI

Bild'e konuşan Fransız yıldız şu ifadeleri kullandı: "Tabii ki Liverpool öncelikli olarak anılmalı; çünkü üst üste kupalar kazanma konusunda çok kararlılar. Ama Arsenal için de büyük umutlarım var. Takımın omurgası uzun süredir birlikte oynuyor ve bu futbolda çok önemli bir faktör. Manchester City de zaten Pep Guardiola ve Erling Haaland ile her zaman zirvede. Belki Arsenal, belki bu onların yılı olabilir."