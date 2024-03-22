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Spor

Kylian Mbappe'den transfer iddialarına cevap!

Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, geleceği hakkındaki kararın EURO 2024'ten önce belli olacağını açıkladı.

22 Mart 2024 Cuma 20:39 - Güncelleme:
Kylian Mbappe'den transfer iddialarına cevap!
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Paris Saint-Germain forması giyen Kylian Mbappe, geleceği ile ilgili gelen soruları yanıtladı.

"AÇIKLAYACAK BİR ŞEY YOK"

Fransız yıldız, geleceğine dair henüz herhangi bir açıklama yapmadığının hatırlatılması üzerine, "Geleceğimle ilgili henüz bir açıklama yapmadım çünkü açıklayacak bir şeyim yok. Açıklayacak bir şeyim olduğunda bunu yapacağım" sözlerini kullandı.

Son dönemdeki geleceğiyle ilgili söylentilerin performansına olumsuz etki edip etmediği sorusuna yanıt veren Mbappe, "Son maçlarda beni gergin gördünüz mü? Saha dışında ne olduğu umurumda değil. Benim amacım maçlarda performans göstermek." dedi.

"EURO 2024 ÖNCESİ NETLEŞECEK"

Öte yandan Mbappe, geleceğinin ne zaman netleşeceğine dair soruya ise, "Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan önce netleşeceğini düşünüyorum." cevabını verdi.

MBAPPE'NİN PERFORMANSI

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 25 yaşındaki futbolcunun adı uzun süredir Real Madrid ile anılıyor.

Paris Saint-Germain'de bu sezon 37 maçta sahaya çıkan Mbappe, 38 gol attı ve 8 asist yaptı.

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