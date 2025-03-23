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Spor

Kylian Mbappe'den Zinedine Zidane yorumu

Fransa Milli Takımı tekn,k direktörlüğü için adı geçen Zinedine Zidane için Kylian Mbappe açıklamalarda bulundu.

23 Mart 2025 Pazar 10:45 - Güncelleme:
Kylian Mbappe'den Zinedine Zidane yorumu
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Kylian Mbappe, Fransa Milli Takım teknik direktörlüğü için adı geçen Zinedine Zidane hakkında konuştu.

Real Madrid'de forma giyen yıldız futbolcu, "Fransa Milli Takımı'nın başına Zidane'ın gelmesi durumunda çok mutlu olurum" dedi.

Mbappe, vatandaşından övgüyle söz etti. Zinedine Zidane'ın her çocuğun idolü olduğuna vurgu yapan yıldız futbolcu, "O Fransa milli takımının tarihinde silinmez bir iz bıraktı ve sonsuza kadar tüm Fransızların kalbinde olacak" ifadelerini kullandı.

Kulüp düzeyinde de bir çok yerden teklif alan 52 yaşındaki teknik adam, 2021 yılında Real Madrid'den ayrıldığından bu yana herhangi bir kulüpte görev almadı.

  • Kylian Mbappe
  • Fransa Milli Takımı
  • teknik direktör

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