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Spor

Kylian Mbappe'nin Real Madrid rüyası gerçeğe dönüyor

İspanya devi Real Madrid, 12 Ağustos'ta başlayacak La Liga'dan önce Kylian Mbappe transferini tamamlamak istiyor.

31 Temmuz 2023 Pazartesi 16:50 - Güncelleme:
Kylian Mbappe'nin Real Madrid rüyası gerçeğe dönüyor
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Real Madrid, Paris Saint-Germain'den Kylian Mbappe transferini lig başlamadan bitirmek istiyor.

HEDEF LİGE YETİŞTİRMEK

ESPN'de yer alan habere göre, İspanyol devinin yıldız futbolcunun transferini La Liga'nın başlayacağı 12 Ağustos'tan önce tamamlamak istediği vurgulandı.

İspanyol devinin, Mbappe için 230 milyon euro'luk sınır bir teklif belirlediği ve bunu PSG'ye bildirdiği hatırlatıldı.

PSG ile gelecek sezon bitecek sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanmak isteyen 24 yaşındaki futbolcu, takımının hazırlık kampı kadrosuna alınmamştı.

MBAPPE'NİN İSTATİSTİKLERİ

24 yaşındaki Kylian Mbappe, kariyeri boyunca çıktığı 324 resmi maçta 244 gol 116 asist kaydetti.

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