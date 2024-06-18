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Spor

Kylian Mbappe'nin son durumu belli oldu!

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Avusturya ile oynanan maçta sakatlanan ve sahayı terk etmek zorunda kalan Kylian Mbappe'nin son durumunu bildirdi.

18 Haziran 2024 Salı 01:06 - Güncelleme:
Kylian Mbappe'nin son durumu belli oldu!
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Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, EURO2024'te Avusturya ile oynadıkları maçın ardından açıklamada bulundu.

Deschamps, sakatlanan ve oyundan çıkan Kylian Mbappe için, "Muhtemelen burnu kırıldı." ifadelerini kullandı.

Fransız teknik adam, "Burnu hiç iyi durumda değil, durumunu göreceğiz. Açıkçası bu gecenin olumsuz yanı bu. Bizim için can sıkıcı bir durum." dedi.

MASKEYLE OYNAYABİLİR

L'Equipe'te yer alan habere göre, Kylian Mbappe, burnunda oluşan kırık nedeniyle Düsseldorf'ta ameliyat edilecek. Mbappe'nin turnuvanın kalan bölümünde maskeyle sahaya çıkması bekleniyor.

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