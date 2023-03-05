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Spor

Kylian Mbappe'nin tarihe geçtiği maçta PSG, Nantes'i farklı yendi

Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1'in 26. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Nantes'i 4-2 mağlup etti.

5 Mart 2023 Pazar 00:58 - Güncelleme:
Kylian Mbappe'nin tarihe geçtiği maçta PSG, Nantes'i farklı yendi
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Fransa Ligi'nde şampiyonluğun en büyük adayı Paris Saint-Germain, sahasında Nantes'ı konuk etti. Parc des Princes'teki maçı PSG, 4-2'lik skorla kazandı.

Paris Saint-Germain, 12. dakikada Lionel Mess ve 17. dakikada Jaouen Hadjam'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-0 öne geçti. Nantes, 31. dakikada Ludovic Blas ve 38. dakikada Ignatius Ganago'nun attığı gollerle soyunma odasına 2-2 gitti.

Paris Saint-Germain'de 60. dakikada Danilo Pereira, skoru 3-2'ye getirdi.

Karşılaşmada son sözü söyleyen isim 90. dakikada Kylian Mbappe oldu. Fransız yıldız, PSG'de 247. maçında 201. golünü attı ve kulüp tarihinin en golcü ismi oldu.

Nantes'ta, Galatasaray'dan kiralanan Mustafa Muhammed, 69. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından PSG, 63 puana yükseldi. Nantes, 28 puanda kaldı.

PSG, ligin gelecek haftasında Brest deplasmanına gidecek. Nantes, sahasında Nice'ı ağırlayacak.

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