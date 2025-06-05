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Spor

Kylian Mbappe'ye sert eleştiri: Ballon d'Or tartışmalarında yer almayı hak etmiyor

Eski Fransız oyuncu Jerome Rothen, yıldız oyuncu Kylian Mbappe'nin Ballon d'Or tartışmalarında yer almayı hak etmediğini söyledi.

Haber Merkezi5 Haziran 2025 Perşembe 10:23 - Güncelleme:
Kylian Mbappe'ye sert eleştiri: Ballon d'Or tartışmalarında yer almayı hak etmiyor
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Kylian Mbappe, bu sezon 43 gol atmasına rağmen, "Lamine Yamal veya Ousmane Dembele ile aynı ligde olmadığı" söylenerek sert bir eleştiri aldı.

Fransa kaptanı, geçen yaz PSG'yi Real Madrid için terk etti ve ilk La Liga sezonunda Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazandı, ancak takımı sezonu kupa kazanmadan tamamladı.

Bu arada, Dembele ve Yamal PSG ve Barcelona'da sırasıyla başarıya ulaştı; yorumcu Jerome Rothen, bu ikilinin Mbappe'den farklı bir ligde olduğunu ve Ballon d'Or yarışında önde olduklarını söylüyor.

Eski PSG orta saha oyuncusu Rothen, RMC Sport'a şunları söyledi: "Mbappe yine Ballon d'Or tartışmalarında yer almayı hak etmiyor. Bugün, Lamine Yamal veya Ousmane Dembele ile aynı ligde değil. Hepimiz gayet iyi biliyoruz ki Mbappe orada olmayı hak etmiyor."

Dembele, PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasında yıldızlaştı, müsabakada sekiz gol atarak ve tüm sezonda toplamda 30 gol attı. Yamal da Barcelona için etkileyici performansına devam ediyor, 17 yaşındaki oyuncu 55 maçta 18 gol atıp 25 asist yaptı.

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