İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2024 Pazartesi / 30 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1644
  • EURO
    35,0321
  • ALTIN
    2408.12
  • BIST100
    9737.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kyrie Irving: Baskıyı Doncic ile birlikte üstleniyoruz
Spor

Kyrie Irving: Baskıyı Doncic ile birlikte üstleniyoruz

NBA takımlarından Dallas Mavericks forması giyen yıldız basketbolcu Kyrie Irvng, Houston Rockets karşısında alınan 147-136'lık galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu.

8 Nisan 2024 Pazartesi 12:51 - Güncelleme:
Kyrie Irving: Baskıyı Doncic ile birlikte üstleniyoruz
ABONE OL

Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, Luka Doncic ile birlikte başarılı olmak için "Baskının çoğunu kendilerinin üstlendiğini" söyledi.

Houston Rockets'a karşı geçtiğimiz gece alınan 147-136'lık zorlu galibiyeti değerlendiren Irving, kendisinin ve Doncic'in başarı arayışında istekli olarak omuzladıkları muazzam baskıyı vurguladı.

Irving, sezon rekoru 48 sayıyla patladığı heyecan verici galibiyetin ardından, şu ifadeleri kullandı:

"Çok çalışıyoruz ve baskının çoğunu kendimiz üstleniyoruz. Başarılı olmak istiyoruz ve bunun takım arkadaşlarımıza da yansıdığını düşünüyorum. Onlar da bu zihniyeti benimsiyor ve etkisini sahaya yansıtıyor."

Maç boyunca Irving, özellikle dördüncü çeyrekte ve uzatmada hücum yeteneğini sergileyerek, 48 sayısının 25'ini bu bölümde kaydetmişti. Bu performansın yanı sıra Doncic'in 37 sayı, 12 asist ve 9 ribaundlık katkısıyla Mavericks, Rockets'a karşı 22 sayıdan dönerek galip gelmeyi başardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.