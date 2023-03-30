Kyrie Irving: Berbat durumdayız

NBA'de geçtiğimiz sezonu Batı Konferansı finalistliğiyle tamamlayan Dallas Mavericks, şu sıralar epey zorlu bir süreçten geçiyor. Sezon ortasında kadrosunu Kyrie Irving hamlesiyle güçlendiren Mavericks, buna karşın ciddi anlamda playoff biletini kaçırma riskiyle karşı karşıya.



Son olarak deplasmanda karşılaştığı Philadelphia 76ers'a 108-116 mağlup olan Dallas ekibi, böylelikle ligdeki 40. mağlubiyetini aldı ve 11. sıradaki yerinden kurtulamadı.

Karşılaşmayı 23 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle tamamlayan Kyrie Irving, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

Beklentilerin altında kaldıklarını ifade eden Irving, sıralama açısından berbat durumda olduklarını ifade etti:

"Dürüst olmak gerekirse playoff yarışındaki diğer takımların sıralamadaki yerlerini de düşündüğümüz zaman şu an berbat durumdayız. Bugün ligdeki 40. yenilgimizi aldık ve Play-In biletini alabilmek için mücadele veriyoruz, muhtemelen kimse böylesine kötü bir durumda olmamızı beklemiyordu."