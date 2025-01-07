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Spor

Kyrie Irving en az 2 hafta parkelerden uzak kalacak

NBA ekibi Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving'in yaşadığı rahatsızlık nedeniyle en z 1- 2 haftada parkelerden uzak kalacak.

Haber Merkezi7 Ocak 2025 Salı 12:36 - Güncelleme:
Kyrie Irving en az 2 hafta parkelerden uzak kalacak
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Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving'in, sırtındaki şişkin disk sorunu nedeniyle en az bir ila iki hafta parkelerden uzak kalması bekleniyor.

Irving'in önümüzdeki birkaç gün içinde tedavi gördükten sonra, parkelere dönüşü için bir hedef tarihi verileceği yönünde iyimserlik olduğu bildirildi.

Mavericks, Noel Günü'nde baldır zorlanması geçiren ve halen belirli bir dönüş tarihi olmayan Luka Doncic'ten halihazırda yoksun.

Mavs'deki üçüncü sezonunda Irving, ortalama 24,3 sayı, 4,9 asist, 4,6 ribaund ve 1,2 top çalma ile oynuyor.

  • Dallas Mavericks
  • Kyrie Irving

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