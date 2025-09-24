Kyrie Irving geri dönüyor

Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving'in sol diz ön çapraz bağ ameliyatı sonrası rehabilitasyon sürecinin beklenenden hızlı ilerlediği bildirildi.

DallasHoopsJournal'un haberine göre dokuz kez All-Star seçilen yıldız oyuncu, 2025-26 sezonu öncesi umut verici sinyaller veriyor.

Irving, 3 Mart'ta Sacramento Kings maçında yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatmış ve gelecek sezon sahalara dönüp dönemeyeceği büyük bir soru işareti olmuştu. Ancak tecrübeli oyuncu, sürece pozitif bir bakış açısıyla yaklaşıyor.

TMZ Sports'a konuşan Irving, "Rehabilitasyonum inanılmaz iyi gidiyor." diyerek hayranlarını rahatlattı. Ağustos ayında yaptığı Instagram canlı yayınında, beşinci ayını geride bıraktığı rehabilitasyon sürecinde basketbol aktivitelerinde "kademeli ilerleme" kaydettiğini açıklamıştı.

Geçen sezon sakatlık öncesi 50 maçta forma giyen Irving, 24.7 sayı, 4.6 asist ve 4.8 ribaund ortalamaları yakalamıştı. Bu performansı ona kariyerindeki dokuzuncu All-Star seçimini getirmişti.

Yaz döneminde Mavericks ile üç yıllık yeni bir sözleşme imzalayan Irving, Luka Doncic'in Los Angeles Lakers'a takas edilmesinin ardından köklü değişiklikler yaşayan takımın en önemli yapı taşlarından biri olarak görülüyor.

Kariyerinde 2016 yılında Cleveland Cavaliers ile bir NBA şampiyonluğu yaşayan Irving, 96 playoff maçı tecrübesine sahip. Genel kariyer ortalamaları ise 23.7 sayı, 5.6 asist ve 4.1 ribaund. Şut yüzdesi olarak %47.4 saha içi ve %39.4 üç sayı isabetiyle ligin en verimli guardlarından biri konumunda.