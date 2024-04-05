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Spor

Kyrie Irving: Nowitzki'nin küçük kardeşi gibi hissediyorum

NBA'de Dallas Mavericks forması giyen Kyrie Irving, takımın efsane ismi Dirk Nowitzki için övgü dolu sözler sarf etti.

5 Nisan 2024 Cuma 16:23 - Güncelleme:
Kyrie Irving: Nowitzki'nin küçük kardeşi gibi hissediyorum
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Dallas Mavericks'in yıldızı Kyrie Irving, takımın efsane oyuncusu Dirk Nowitzki'ye büyük övgülerde bulunarak, kendisine duyguğu saygı ve sevginin "koşulsuz" olduğunu söyledi.

Irving, Nowitzki'nin Mavericks üzerindeki etkisine değindi ve Alman efsanesine Dallas'taki başarılarından dolayı övgüler yağdırdı:

"Dallas için MVP benzeri performanslar göstererek, çok sayıda maç kazandırarak ve ligde birçok efsaneye karşı oynayarak bir şampiyonluk kazanma kültürü yarattı. Sadece tek şampiyonluk olmasına rağmen, birçok takım bunu başaramıyor ve bu da hem basketbol kültürü hem de spor dünyası açısından bir önem taşıyor."

Irving, kendisini Nowitzki'nin küçük kardeşi olarak nitelendirirken, Dirk'ün takımı ve Luka Doncic gibi oyuncuları ne kadar olumlu yönde etkilemeye devam ettiğini ise şu şekilde vurguladı:

"Ona olan saygım bir meslektaş çerçevesinden olduğu kadar, aynı zamanda küçük bir kardeş perspektifinden de. Dirk'ü, ne zaman bir kaynağa veya tavsiyeye ihtiyacım olursa başvurabileceğim biri olarak görüyorum. Ne kadar kaliteli bir insan olduğunu ve Luka'nın yanı sıra buraya gelmiş olan diğer adamlar üzerinde ne kadar etkisi olduğunu her zaman duymuşumdur. Ona karşı koşulsuz sevgi ve saygı besliyorum."

Irving, Nowitzki'nin şampiyonluğu kazandığı 2011 yılına NBA'e giriş yapmış ve yıllarca Mavs efsanesine karşı rekabet etmişti.

Nowitzki, Mavericks'teki 21 yıllık kariyerinde bir şampiyonluk, bir Finaller MVP'si ve bir normal sezon MVP'si kazanmış, ayrıca 14 All-Star ve 12 kez de All-NBA seçilmişti.

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