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Spor

Kyrie Irving parkelere döndü, Brooklyn Nets kazandı

Koronavirüs aşısı olmaması nedeniyle kadroya alınmayan ve bu sezon ilk kez Brooklyn Nets forması giyen Kyrie Irving, takımının Indiana Pacers'ı 129-121 mağlup ettiği maçta 2 sayı, 3 ribaunt, 4 asitle oynadı.

6 Ocak 2022 Perşembe 11:46 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 11:46
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Brooklyn Nets, son çeyrekte ortaya koyduğu performansla Indiana Pacers'ı 129-121 mağlup etti.

Koronavirüs aşısı olmaması nedeniyle kadroya alınmayan ve bu sezon ilk kez Nets forması giyen Kyrie Irving, 22 sayı, 3 ribaunt, 4 asitle salondan ayrıldı.

Nets'in yıldızı Kevin Durant 39 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistle takımını sürüklerken, James Harden da 18 sayıyla oynadı.

Pacers'ta ise Domantas Sabonis'in 32 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle yaptığı "triple double" galibiyete yetmedi.

SONUÇLAR

NBA'e 11 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 140-111

Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 106-116

Washington Wizards-Houston Rockets: 111-114

Boston Celtics-San Antonio Spurs: 97-99

Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 121-129

Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 99-82

Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 111-117

Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 98-90

Denver Nuggets-Utah Jazz: 109-115

Portland Trail Blazers-Miami Heat: 109-115

Sacramento Kings-Atlanta Hawks: 102-108

  • Kyrie Irving
  • Brooklyn Nets
  • Indiana Pacers

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