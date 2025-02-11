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Spor

Kyrie Irving ve Trae Young, NBA All-Star kadrosuna dahil edildi

Mavericks'ten Kyrie Irving ve Atlanta Hawks'tan Trae Young, NBA All-Star maçının kadrosuna dahil edildi.

AA11 Şubat 2025 Salı 10:45 - Güncelleme:
Kyrie Irving ve Trae Young, NBA All-Star kadrosuna dahil edildi
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 All-Star maçının kadrosuna Kyrie Irving ve Trae Young dahil edildi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre Dallas Mavericks'ten Anthony Davis ve Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo, sakatlıkları nedeniyle 2025 All-Star kadrosundan çıkarıldı.

İki oyuncunun yerine Shaq Takımı'nda Mavericks'ten Kyrie Irving, Chuck Takımı'nda ise Atlanta Hawks'tan Trae Young kadroya alındı.

Bu sezon 24,2 sayı, 4,7 ribaunt ve 4,9 asist ortalamalarıyla oynayan Irving, kariyerinde 9. kez All-Star seçildi.

Maç başına 23,4 sayı ve 11,4 asist üreten Young ise 4. defa All-Star kadrosuna girdi.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün de sahaya çıkacağı NBA All-Star mücadelesi, 17 Şubat Pazartesi günü TSİ 04.00'te başlayacak.

  • Kyrie Irving
  • Trae Young

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