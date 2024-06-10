Kyrie Irving'den, Filistin'e destek!

NBA'de Dallas Mavericks forması giyen ABD'li yıldız basketbolcu Kyrie Irving, Filistin'i unutmuyor. Irving, İsrail'in Filistin'e yaptığı hain saldırılarda ülkenin dayanışma için yaptığı eylemlerde öne çıkan sembollerinden biri olan kefiye ile sık sık görüntüleniyor.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER...

NBA yıldızlarından ABD'li basketbolcu Kyrie Irving, final serisi maçına elinde kefiyesiyle gitti. pic.twitter.com/yfvl4LbkAL — Star Gazetesi ���� (@stargazete) June 10, 2024

BASIN TOPLANTISINA KEFİYEYLE KATILMIŞTI

Kyrie Irving, daha önce de takımı Dallas Mavericks'in Milwaukee Bucks ile oynadığı karşılaşmasa sonrasında basın toplantısına başına bağladığı kefiyeyle katılmıştı. Yıldız ismin bu hareketi takdir toplamıştı.

KEFİYE NEDİR?

Kefiye, siyah ve beyaz renklere sahip balık ağı deseninde bir örtü türü olmakla birlikte oldukça eski bir gelenektir. Kefiyenin ilk olarak Irak'ın Küfe kentinden çıktığı tahmin edilmektedir.