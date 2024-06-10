İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2024 Pazartesi / 4 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3649
  • EURO
    34,8931
  • ALTIN
    2404.5
  • BIST100
    9997.91
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Kyrie Irving'den, Filistin'e destek!

NBA'in yıldız isimlerinden Kyrie Irvng, final serisinde oynayacakları Boston Celtics maçına elinde kefiyesiyle gitti.

10 Haziran 2024 Pazartesi 20:42 - Güncelleme:
Kyrie Irving'den, Filistin'e destek!
ABONE OL

NBA'de Dallas Mavericks forması giyen ABD'li yıldız basketbolcu Kyrie Irving, Filistin'i unutmuyor. Irving, İsrail'in Filistin'e yaptığı hain saldırılarda ülkenin dayanışma için yaptığı eylemlerde öne çıkan sembollerinden biri olan kefiye ile sık sık görüntüleniyor.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER...

BASIN TOPLANTISINA KEFİYEYLE KATILMIŞTI

Kyrie Irving, daha önce de takımı Dallas Mavericks'in Milwaukee Bucks ile oynadığı karşılaşmasa sonrasında basın toplantısına başına bağladığı kefiyeyle katılmıştı. Yıldız ismin bu hareketi takdir toplamıştı.

KEFİYE NEDİR?

Kefiye, siyah ve beyaz renklere sahip balık ağı deseninde bir örtü türü olmakla birlikte oldukça eski bir gelenektir. Kefiyenin ilk olarak Irak'ın Küfe kentinden çıktığı tahmin edilmektedir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.