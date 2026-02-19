Kyrie Irving'den kötü haber! Sezonu kapattı

Dallas Mavericks, geçtiğimiz yılın Mart ayında ön çapraz bağını (ACL) yırtan Kyrie Irving'in bu sezon geri dönmeyeceğini duyurdu.

Kulüp, Irving'in ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecine devam edeceğini ve 2026-27 sezonu için hazır hale gelmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Irving yaptığı açıklamada,

"Bu karar kolay olmadı ama doğru karar bu. Mavericks organizasyonuna, takım arkadaşlarıma ve taraftarlarımıza süreç boyunca verdikleri destek için minnettarım. Gelecek sezon daha güçlü dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İçimdeki inanç ve motivasyon her geçen gün artıyor," dedi.

Irving ayrıca sakatlık yaşayan sporculara da mesaj göndererek,

"ACL yırtığı yaşayan ya da sevdiği işi yaparken sakatlanan tüm kardeşlerime büyük selam. İlham verdiğiniz için teşekkür ederim. Korku yok!" ifadelerini kullandı.

Dallas cephesinde sezon başında 33 yaşındaki oyuncunun ameliyattan yaklaşık 10 ay sonra, ocak ayında dönebileceği yönünde iyimser bir hava vardı. Ancak Anthony Davis'in Washington Wizards'a takas edilmesi ve Cooper Flagg'in gelişimine öncelik verilmesi gibi önemli değişiklikler sonrası kulübün planlaması farklı bir yöne evrildi.

19 galibiyet – 35 mağlubiyetlik dereceye sahip Mavericks, üst üste dokuz mağlubiyet alarak Batı Konferansı'nda 12. sıraya geriledi. Dallas, son play-in sırasını elinde bulunduran Los Angeles Clippers'ın yedi galibiyet gerisinde bulunuyor.

Irving'in menajeri Shetellia Riley Irving, ESPN'den Shams Charania'ya yaptığı açıklamada,

"Bu karar Kyrie'nin sahalara yüzde bin hazır dönmesi ve gelecek sezon şampiyonluk hedefi için en iyi şansı yakalamasıyla ilgili," dedi.

Irving, geçen sezon sakatlanmadan önce çıktığı 50 maçta 24.7 sayı, 4.8 ribaund, 4.6 asist ve 1.3 top çalma ortalamaları yakalamıştı.