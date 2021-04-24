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  • Kyrie Irving'den ''oruç'' açıklaması! ''İbadetimi Allah'a adayarak kutsanmış hissediyorum''
Spor

Kyrie Irving'den ''oruç'' açıklaması! ''İbadetimi Allah'a adayarak kutsanmış hissediyorum''

NBA takımlarından Brooklyn Nets'te forma giyen Kyrie Irving, bir Müslüman olarak Ramazan ayında oruç tuttuğunu ve ibadetini Allah'a adayarak kutsanmış hissettiğini ifade etti.

AA24 Nisan 2021 Cumartesi 11:52 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 11:52
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets forması giyen basketbolcu Kyrie Irving, Ramazan ayında Müslüman toplumun bir parçası olarak oruç tuttuğunu söyledi.

Takımının Boston Celtics'i 109-104 yendiği maçın ardından yaptığı konuşmada Irving, oruç ibadetini Allah'a adayarak kutsanmış hissettiğini ifade etti.

Son dönemde "Ramadan Kyrie" olarak anılan Irving, "Bunu oyuna getirmek istemiyorum ama insanların çok sayıda soruları var. Evet, ben de Ramazan ayının bir parçasıyım Müslüman kardeşlerim. Söylemek istediklerim bunlar. Allah'a karşı hizmetimi adamaya devam ediyorum." dedi.

Irving konuşmasına şöyle devam etti:

"Müslüman topluluğunun bir parçası olmaktan ve doğru şeyler yapıyor olmaktan mutluyum. Oruç da bunun bir parçası. Gerçekten kutsanmış ve minnettar hissediyorum bunun bir parçası olduğum için."

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