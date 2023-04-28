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Spor

LA Clippers Başkanı Lawrence Frank, Kawhi ve Georg'u takımda tutmak istiyor

LA Clippers Başkanı Lawrence Frank, yıldız oyuncular Kawhi Leonard ve Paul George'yi takımda tutmakta kararlı olduklarını söyledi.

28 Nisan 2023 Cuma 12:52 - Güncelleme:
LA Clippers Başkanı Lawrence Frank, Kawhi ve Georg'u takımda tutmak istiyor
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LA Clippers basketbol operasyonları başkanı Lawrence Frank, yıldız oyuncuları Kawhi Leonard ve Paul George'u önümüzdeki sezon ve sonrasında da takımda tutmaya kararlı olduğunu söyledi.

Lawrence, sözleşmelerinde birer yıl daha garantiye sahip olmalarına rağmen bu yaz kontratlarını uzatabilecek olan iki yıldızı hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Onları uzun süre Clippers'ta tutmak istiyoruz. Yapacağımız görüşmeleri dört gözle bekliyoruz. 1 numaralı hedefimiz, 'Sürdürülebilir bir şampiyonluk takımını nasıl kurabiliriz?' üzerine. Bu adamlar kadromuzda olduğu sürece bu alanda şansımız olacaktır ve asıl olayımız da, bu şansı daha da artırmak adına onların etrafına doğru kişileri bulabilmek."

Leonard ve George, kontratlarında 2024-25 sezonu için aynı 48,8 milyon dolarlık oyuncu opsiyonlarına sahipler ve iki yıldız da bu opsiyonlarını reddederek, dört yıllığı 220,6 milyon dolarlık bir kontrat imzalamayı tercih edebilir.

Alternatif olarak, yıldız ikili mevcut sözleşmelerndeki opsiyonu kullanarak yaklaşık 167,5 milyon dolar değerinde üç yıllık bir uzatma imzalayabilir.

Leonard, 2021-22 sezonunun tamamını çapraz bağ yırtılması sonrası kaçırdıktan sonra bu yıl 52 normal sezon maçına çıkarken, George 56 maç oynamıştı.

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