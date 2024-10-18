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Spor

LA Clippers'ın yıldızı Kawhi Leonard süresiz olarak kadro dışı

Sağ dizinden sakatlık yaşayan ve rehabilitasyon sürecinde olan LA Clippers yıldızı Kawhi Leonard'ın süresiz olarak kadro dışı kaldığı açıklandı.

18 Ekim 2024 Cuma 13:19 - Güncelleme:
LA Clippers'ın yıldızı Kawhi Leonard süresiz olarak kadro dışı
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LA Clippers yıldızı Kawhi Leonard'ın 2024-25 sezonunun başında süresiz olarak parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

ESPN'den Shams Charania, Leonard'ın sağ dizindeki iltihaplanmadan dolayı rehabilitasyona girmesinden ötürü Clippers'ın 2024-25 sezonunun başında süresiz olarak parkelerden uzak kalacağını belirtti.

Clippers'ın yardımcı antrenörü Brian Shaw, şu anda sezon boyunca sürdürülebilir bir şekilde oynayabilmesi umuduyla rehabilitasyon sürecinde yer alan Leonard'ın, antrenman kampında ekiple birlikte çalışmadığını söyledi:

"Günlük olarak yaptığımız şeylerin bir parçası değildi. Ona karşı sabırlı olacağımızı biliyorum, bu yüzden tıbbi ekibimizle birlikte dizini iyileştirmek ve güçlendirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bizler de elimizdeki adamlarla ilgileniyoruz."

James Harden'ın, Leonard'ın yokluğunda daha büyük bir rol oynaması bekleniyor.

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